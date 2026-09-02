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Газета.ру

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Подольская: россияне могут уйти в отпуск до пяти дней при заключении брака

Подольская: россияне могут уйти в отпуск до пяти дней при заключении брака

Граждане России в случае вступления в брак могут уйти в отпуск без сохранения зарплаты на пять дней. Об этом сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с ТАСС.

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