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Происшествия

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Транспортные полицейские Свердловской области задержали жительницу ХМАО-Югры, подозреваемую в хищении денег и ювелирных украшений у попутчицы

Следователем Линейного отдела полиции на станции Серов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении ранее не судимой 38-летней продавщицы из Советского района ХМАО-Югры.

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