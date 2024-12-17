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Какие болезни можно скорректировать питанием

Какие болезни можно скорректировать питанием

Порочное питание служит одним из факторов развития многих заболеваний. С другой стороны, правильно составленный пищевой протокол (в комплексе с терапией) помогает вылечить самые серьезные болезни или хотя бы приостановить их развитие.

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