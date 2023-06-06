Кремль: фальшивое обращение Путина транслировалось по российским радиостанциям после «взлома»

Кремль заявил, что предполагаемое радиообращение президента Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник на российских станциях в регионах, граничащих с Украиной, было фальшивкой и результатом взлома, сообщили российские информационные агентства.
Кремль заявил, что предполагаемое радиообращение президента Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник на российских станциях в регионах, граничащих с Украиной, было фальшивкой и результатом взлома, сообщили российские информационные агентства.
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