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Константин Хабенский: «Театр набрал серьезные обороты»

Константин Хабенский: «Театр набрал серьезные обороты»

МХТ имени А.П. Чехова открыл 129-й сезон. Константин Хабенский МХТ им.Чехова/Екатерина ЦветковаНовый сезон в Московском Художественном театре стартовал с традиционного сбора труппы.

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