Fitch Ratings и Moody's понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз кредитного рейтинга Франции до негативного, агентство Moody's присвоило Бельгии негативный прогноз, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления агентств.
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