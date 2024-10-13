ЦАХАЛ: четыре солдата погибли при ударе БПЛА "Хезболлы" по военной базе Израиля

Запущенный вечером 13 октября движением "Хезболла" беспилотник ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада, в результате чего погибли четыре солдата и семь получили тяжелые ранения, сообщает армейская пресс-служба.
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