ЦАХАЛ: четыре солдата погибли при ударе БПЛА "Хезболлы" по военной базе Израиля

Запущенный вечером 13 октября движением "Хезболла" беспилотник ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада, в результате чего погибли четыре солдата и семь получили тяжелые ранения, сообщает армейская пресс-служба.