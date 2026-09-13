Anthropic's AI Warning To Weigh On Stocks As Contracts Traded On Hyperliquid Slide Coordinated calls by the top AI execs, including Dario Amodei, Sam Altman and even Elon Musk, to slow development of the technology are likely to weigh on chipmaker and supply-chain stocks in the near term, Bloomberg reports, but will probably have limited long-term impact as spending on computing infrastructure remains strong, market watchers say, at least until the bond market cracks and credits refuse to fund the ROIC-free black hole that is the AI capex tsunami.
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