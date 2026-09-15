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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WBC лишил Ноэля Микаеляна пояса в крузервейте и сделал чемпионом Михала Цеслака

Всемирный боксерский совет ( WBC ) лишил Ноэля Микаеляна чемпионского пояса в крузервейте. 12 сентября Микаелян проиграл нокаутом в девятом раунде Джею Опетае , но пояс WBC на кону не стоял, так как в WBC настаивали, чтобы Микаелян провел бой с Давидом Бенавидесом .

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