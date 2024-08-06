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Царьград

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Погибли генералы Генштаба ВСУ и офицеры НАТО - два "Искандера" рванули секретный бункер в Киеве: Километровые пожары тушили всю ночь

Погибли генералы Генштаба ВСУ и офицеры НАТО - два "Искандера" рванули секретный бункер в Киеве: Километровые пожары тушили всю ночь

В ночь с 5 на 6 августа по военным объектам крупнейших городов Украины были нанесены мощные ракетные удары.

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