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В Париже «ушли в отказ»: говорят, что не предлагали России переговоров об Украине без участия Киева

В Париже «ушли в отказ»: говорят, что не предлагали России переговоров об Украине без участия Киева

Agence France Presse  пишет, что в Елисейском дворце отвергли, как «неуместное» ранее прозвучавшее утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно того, что Франция пыталась наладить диалог с Москвой по Украине, но без участия Киева.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Французы дождутся, что Россия опубликует аудиозапись, а возможно, и видеозапись данного разговора, как в своё время это сделал Макрон. &quot;С волками жить, по волчьи выть!&quot;
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