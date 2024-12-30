В Госдуме напомнили порядок выплаты маткапитала при рождении двойни в 2025 году

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в беседе с RT, что при рождении двойни или тройни порядок получения материнского капитала в 2025 году зависит от очерёдности рождения детей в семье и от того, использовалось ли ранее право на эту меру государственной поддержки.