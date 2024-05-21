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Осадков не ожидается, но в Свердловской области возможны заморозки

Осадков не ожидается, но в Свердловской области возможны заморозки

Сегодняшний день начался под знаком тепла и ясного неба. Осадков не ожидается ни сегодня, ни завтра. Температура воздуха днем достигнет плюс 16 градусов, а ночью возможны заморозки - до минус пяти градусов.

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