Осадков не ожидается, но в Свердловской области возможны заморозки

Сегодняшний день начался под знаком тепла и ясного неба. Осадков не ожидается ни сегодня, ни завтра. Температура воздуха днем достигнет плюс 16 градусов, а ночью возможны заморозки - до минус пяти градусов.
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