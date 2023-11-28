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Хави о 2:1 с «Порту»: «Барселона» обязана была выйти в 1/8 финала. Здесь не бывает такого, что все проблемы решены, но сегодня клуб можно поздравить»

Хави о 2:1 с «Порту»: «Барселона» обязана была выйти в 1/8 финала. Здесь не бывает такого, что все проблемы решены, но сегодня клуб можно поздравить»

«Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы.

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