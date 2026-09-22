Новый Nissan Rogue дебютировал с гибридной установкой e-Power

Новый Nissan Rogue (он же X-Trail) дебютировал с гибридной установкой e-Power[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail известен по всему миру, но только не в Северной Америке, ведь там он носит название Rogue.
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