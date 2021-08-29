30 лет пути, из страны заводов и фабрик, в государство долгов и кредитов

Любопытно, однакоПолитика30 лет пути, из страны заводов и фабрик, в государство долгов и кредитов Взгляд в глубину веков 💬 ."30 лет пути привели нас из страны заводов и фабрик, в страну долгов и кредитов.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЧайкаОпять очередная заказная брехня.Квартиру мы с мужем купили кооператив(государственная не светила) по цене того времени не дёшево/9800₽.В кредит с рассрочкой на 15 лет/правда под0% сбербанка,но фактически тоже кабала.Мебель,холодильник тоже в кредит.И уж в 90 и далее никаких микрокредитов и ипотек под%,потому как мозг включать надо.И просчитывать риски.SamariumЧеловек тем и отличается от животного, что должен быть способен оценивать ПОСЛЕДСТВИЯ своих действий...К величайшему сожалению, многие наши сограждане оказались не готовыми к этому...Юрий DedМожно подумать что за кредитами в банки загоняли автоматчики с собаками а противившихся брать вешали на фонарях . Эту идею нам хочет подсунуть ахтор и не первый раз к стати .GgrainvnВы только прикидываетесь дурачком, или у вас действительно справка от психиатра есть?Ваша СветлостьПочаще Путина обнуляйте!Леонид Попивняк.....очередной брехливый безымянный авторишка...."страна фабрик и заводов"......сам автор ходил в ботинках фабрики "скороход"????....вряд ли....искал что себе что жене финскую обувку.....или с аппетитом вкушал "синюю птицу" из соседнего гастронома взятую с боем в очереди????)))).....вряд ли.....искал венгерскую упитанную курочку по блату.....)))).....стеночку в квартиру мухосранской мебельной фабрики ставил????....вряд ли....искал югославскую или румынскую по знакомым...)))))))ИИринаУж не вам ,тупым и никчемным врагам СССР и советского народа что-то вякать . Вы даже не смогли сохранить то ,что вам досталось нахаляву от СССР , угробили ВСЕ отрасли России ,превратили её в нищий ,отсталый ,сырьевой придаток ,и рынок сбыта чужой продукции . И ваш "бизнес "-' это спекуляция .Леонид Попивняк....ой...Ирина! у вас везде и всюду одна песня)))) ...утомило уже))))....у самой салатница из богемского стекла в стенке стояла???)))).....что касается бизнеса.....у вас очень ограниченная информация....))))....ещё три года назад заключили контракт на поставку ОБОРУДОВАНИЯ собственного производства для нужд Китайской компании CNPC....если не знаете такую....почитайте в инете......Леонид ПопивнякСССР экспортировал сельхозпродукцию????.....неееет.....только покупал......ИИринаХа ,и это единственное "достижение " вашей антисоветской клики за 30 лет ? СССР -это масштабное развитие ВСЕХ отраслей ,РФ -это масштабная деградация ВСЕХ отраслей .Леонид Попивняк....нуууу....))))...это клиника)))).....вы сами в инете пишите???....или правнуки помогают????)))).....на субботнике с Лениным не работали????......ну расскажите хоть про одну отрасль СССР где были достигнуты глобальные успехи???......балет и ракетостроение......( сразу сделаю оговорку Ирин.....я не антисоветчик)))).....было и хорошее...и плохое.....я против идеализации той эпохи)Валерий ПашнинАвтор сам себя и ругает "что хотели, то и получили". Да оглянитесь вокруг и посмотрите, а так же сравните, что было в конце 90-х и что сейчас. Не пнятное и пустое охаивагие всего и вся. Наверно у Автора глаза закрыты.VBvladimir bedarevПочему депутаты воруют? Потому что слово "депутат" переводится как "Вор в Законе". Это мина замедленного действия заброшена в Россию с Запада, с Запада пришло христианство, с Запада пришла Война, с Запада пришла и перестройка. С древнейших времён Запад считается стороной Смерти. Капитализм тоже с Запада пришёл.Комментировать
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