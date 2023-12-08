32-летнего свердловчанина приговорили к 17 годам тюрьмы за двойное убийство

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего ранее судимого жителя Пышминского района.
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