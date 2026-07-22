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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о «Локо»: «Уход Воробьева – не потеря. Комличенко не ниже уровнем, есть быстрые игроки для контратак. Держать насильно не имело смысла»

Бывший главный тренер « Локомотива »  Юрий Семин  высказался о переходе нападающего  Дмитрия Воробьева   в «Краснодар».

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