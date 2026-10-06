Чиновница Королева получила мандат депутата ЗакСа Петербурга

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга передала вакантный мандат депутата Законодательного собрания первому заместителю главы администрации Василеостровского района Галине Королевой, которая баллотировалась по спискам «Единой России».
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