Китай планировал поставить Россию в зависимость, используя её потребности в технологиях, торговле и реэкспорте китайских товаров.
Хазин: План Китая по подчинению России казался идеальным. Но заломать русских не получилось
Комментарии
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Сэм Самуилович
Очередной бред от человека, что потерял внимание к своей персоне... "... Если я прав, то в течение ближайших двух-трех недель начнётся..." Ни один его "прогноз" не сбылся так, как он обещал. Болтает хорошо, жонглирует цифрами и понятиями. Но.... не может ничего предсказать на ближайшее время. Может ему не дают покоя лавры Жириновского??? Но так хоть тот и был, тоже, медийной, скандальной личностью. Но все его прогнозы на 10 лет вперёд - сбылись!
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