Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    Честно говоря я думала что они эти трупы заберут и где нибудь по тихому закопают. А они просто решили их не забирать....Украина не хочет ...
  • Андрей Зарубкин
    Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия вход...Русские - "всего ...
  • Валерий Путря
    движение "сорок сороков"?????? Это что за херня ???? А нельзя ли это вонючее "движение в полном составе отправить за ...Скандал в армии: ...

Хазин: План Китая по подчинению России казался идеальным. Но заломать русских не получилось

Хазин: План Китая по подчинению России казался идеальным. Но заломать русских не получилось

Китай планировал поставить Россию в зависимость, используя её потребности в технологиях, торговле и реэкспорте китайских товаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сэм Самуилович
Очередной бред от человека, что потерял внимание к своей персоне... &quot;... Если я прав, то в течение ближайших двух-трех недель начнётся...&quot; Ни один его &quot;прогноз&quot; не сбылся так, как он обещал. Болтает хорошо, жонглирует цифрами и понятиями. Но.... не может ничего предсказать на ближайшее время.  Может ему не дают покоя лавры Жириновского??? Но так хоть тот и был, тоже, медийной, скандальной личностью. Но все его прогнозы на 10 лет вперёд - сбылись!
Ответить
16 час.
наверх