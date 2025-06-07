Хазин: План Китая по подчинению России казался идеальным. Но заломать русских не получилось

Сэм Самуилович

Очередной бред от человека, что потерял внимание к своей персоне... "... Если я прав, то в течение ближайших двух-трех недель начнётся..." Ни один его "прогноз" не сбылся так, как он обещал. Болтает хорошо, жонглирует цифрами и понятиями. Но.... не может ничего предсказать на ближайшее время. Может ему не дают покоя лавры Жириновского??? Но так хоть тот и был, тоже, медийной, скандальной личностью. Но все его прогнозы на 10 лет вперёд - сбылись!