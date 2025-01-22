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Закон, порядок, государство

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Акция МВД России «Студенческий десант» продолжается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Ежегодно перед Днём российского студенчества МВД России проводит акцию «Студенческий десант», чтобы повысить престиж службы в органах внутренних дел и показать молодому поколению, насколько важна и ответственна работа полиции.

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