Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Повесть о Сонечке»

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова анонсировал премьеру спектакля Владислава Наставшева «Повесть о Сонечке» по одноименному произведению Марины Цветаевой, передает пресс-служба театра.
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