В США восстанавливается потребительское доверие; экономисты настроены на хорошее завершение 2021 года

За декабрь потребительское доверие в США еще больше повысилось. Судя по всему, экономика продолжит восстанавливаться в 2022 году, несмотря на рост заболеваемости Covid-19 и сокращение налогово-бюджетного стимулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии