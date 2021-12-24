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В США восстанавливается потребительское доверие; экономисты настроены на хорошее завершение 2021 года

В США восстанавливается потребительское доверие; экономисты настроены на хорошее завершение 2021 года

За декабрь потребительское доверие в США еще больше повысилось. Судя по всему, экономика продолжит восстанавливаться в 2022 году, несмотря на рост заболеваемости Covid-19 и сокращение налогово-бюджетного стимулирования.

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