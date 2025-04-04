Нездоровая разница в цене с другими регионами может быть уравнена, по мнению Развожаева, здоровой конкуренцией.
Цены в Крыму
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Нездоровая разница в цене с другими регионами может быть уравнена, по мнению Развожаева, здоровой конкуренцией.
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