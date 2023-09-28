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Военное обозрение

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Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

Президент Нагорно-Карабахской республики назвал дату официального прекращения ее существования

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование. Такую дату назвал в своем указе президент НКР Самвел Шахраманян.

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