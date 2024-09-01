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Самару накроет сильная магнитная буря 1 сентября 2024

Самару накроет сильная магнитная буря 1 сентября 2024

Самарцев предупредили о приближении сильной магнитной бури в начале осени.С приходом сентября в Самару пришла не только теплая осень, но и предупреждение о приближающейся магнитной буре, которая ожидается 1 сентября 2024 года.

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Комментарии
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Yvan
Самару накроет, а остальную часть планеты - нет.
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10 час.

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