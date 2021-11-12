«Инопланетяне вселяются в тела наших женщин. Нет, я не сошел с ума»

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Из Последнего Завета....Отец небесный долго подбирал цивилизацию во вселенной прежде чем начал внедрять Духовную ткань в детей этой цивилизации. Те мы сами внедренные в чужую цивилизацию ребята , но распоряжаемся чужими телами на свое усмотрение....тогда зная , что во вселенной много цивилизаций живет без тел , в нашем понимании, то что им мешает внедриться в наши , или правильнее сказать в арендованные нами тела? В Новом Завете говорилось о вселении в тела иного разума и о возможности его изгнать или переселить в животных....вопрос открытый....