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«Инопланетяне вселяются в тела наших женщин. Нет, я не сошел с ума»

«Инопланетяне вселяются в тела наших женщин. Нет, я не сошел с ума»

Да, Игорь так и сказал мне. Тихо, чтобы не слышала жена. Хотя она была далеко, лежала в саду, в шезлонге.

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Комментарии
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ольга
Тьфу на вас тоже.
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14 час.
игорь федосов
да тьфу на вас обеих-поди уже обе инопланетянки из разных цивилизаций.
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2
12 час.
olegdentalramblerru Колесник
Из Последнего Завета....Отец небесный долго подбирал цивилизацию во вселенной прежде чем начал внедрять Духовную ткань в детей этой цивилизации. Те мы сами внедренные в чужую цивилизацию ребята , но распоряжаемся чужими телами на свое усмотрение....тогда зная , что во вселенной много цивилизаций живет без тел , в нашем понимании, то что им мешает внедриться в наши , или правильнее сказать в арендованные нами тела? В Новом Завете говорилось о вселении в тела иного разума и о возможности его изгнать или переселить в животных....вопрос открытый....
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1
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