Получено самое точное подтверждение общей теории относительности Эйнштейна: спутник без электроники измерил эффект закручивания пространства-времени вокруг Земли

Спутник LARES-2 в паре с аппаратом NASA снизил погрешность вычислений до 0,2% и опровергнул часть альтернативных моделейКоманда учёных из Уханьского института физики и математики опубликовала в журнале Nature результаты самых точных на сегодняшний день измерений эффекта увлечения инерциальных систем отсчёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии