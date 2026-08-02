Получено самое точное подтверждение общей теории относительности Эйнштейна: спутник без электроники измерил эффект закручивания пространства-времени вокруг Земли

Спутник LARES-2 в паре с аппаратом NASA снизил погрешность вычислений до 0,2% и опровергнул часть альтернативных моделейКоманда учёных из Уханьского института физики и математики опубликовала в журнале Nature результаты самых точных на сегодняшний день измерений эффекта увлечения инерциальных систем отсчёта.