Утро России. Счастливый случай Кристины Орбакайте

Певица, кинозвезда, театральная и киноактриса, многодетная мама – звезда сегодня празднует юбилей. Артистка, которой от рождения были суждены сравнения с легендарной мамой, разрушила все стереотипы и нашла собственный путь к успеху и счастью.
Певица, кинозвезда, театральная и киноактриса, многодетная мама – звезда сегодня празднует юбилей. Артистка, которой от рождения были суждены сравнения с легендарной мамой, разрушила все стереотипы и нашла собственный путь к успеху и счастью.
Свежие комментарии