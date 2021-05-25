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Утро России. Счастливый случай Кристины Орбакайте

Утро России. Счастливый случай Кристины Орбакайте

Певица, кинозвезда, театральная и киноактриса, многодетная мама – звезда сегодня празднует юбилей. Артистка, которой от рождения были суждены сравнения с легендарной мамой, разрушила все стереотипы и нашла собственный путь к успеху и счастью.

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