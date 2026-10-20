Зеленский в очередной раз нахамил Трампу. Украинский политик заявил, что партнеры предприняли шаги, чтобы убедить Украину капитулировать, что он не хочет думать, будто «наши американские партнеры считают, что войну можно быстрее закончить за счет Украины.