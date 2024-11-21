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Росибиотех: создан хлеб на льняной закваске, поддерживающий холестерин в норме

Росибиотех: создан хлеб на льняной закваске, поддерживающий холестерин в норме

Коллектив кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех разработал рецептуру пшеничного хлеба на жидкой льняной закваске, которая позволяет производить изделия с повышенной пищевой ценностью.

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