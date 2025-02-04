Приметы: как кошки предсказывают погоду 5 февраля

5 февраля православные верующие чтут житие святых мучеников Климента и его ученика Агафангела. В народном календаре дату называют Агафьевым днем или Агафием-полухлебником, так как было принято проверить остатки зерна.
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