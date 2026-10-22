Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что курс доллара США на следующей неделе будет находиться в районе 83 рублей, евро — около 93 рублей, а юаня — выше 12,35 рубля.
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