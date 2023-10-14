Телеведущая Борисова заявила, что не хочет жертвовать ничем ради отношений

Телеведущая Дана Борисова в новом интервью объяснила свое одиночество. Ее цитирует "Пятый канал". По словам Борисовой, до 25 лет она совершала много ошибок в личной жизни, в частности, встречалась с женатым мужчиной.
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