Офицер ВСУ Тищенко: нужно выселять людей из домов из-за коммуникации с ВС РФ

Мирных жителей украинских населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта, нужно принудительно выселять из домов, так как эти люди могут сотрудничать с российской армией, считает офицер третьей штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко.
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