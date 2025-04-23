Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Ростех»: третий импортозамещённый SJ-100 совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре

Третий полностью импортозамещённый SJ-100 присоединился к программе лётных испытаний и совершил первый полёт в Комсомольске-на-Амуре Как отметили в «Ростехе», в ходе тестов была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем.

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