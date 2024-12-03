Перебои в работе розничных магазинов продолжаются уже вторую неделю после атаки программы-вымогателя Blue Yonder

Атака вымогательского ПО на компанию Blue Yonder, занимающуюся разработкой программного обеспечения для цепочек поставок, продолжает вызывать сбои в работе клиентов компании, спустя почти две недели после начала сбоя.
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