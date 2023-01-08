Лыжница Карлссон находится в сознании после падения на "Тур де Ски"

Шведская лыжница Фрида Карлссон находится в сознании после падения на горном этапе "Тур де Ски". "Это облегчение — услышать, что Карлссон в сознании и разговаривает с врачом", - сказал в эфире шведского телеканала журналист Теодор Петтерссон.