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Царьград

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Прорывной метод анализа крови на рак назвали в честь героя игры

Прорывной метод анализа крови на рак назвали в честь героя игры

Новый анализ сможет идентифицировать рак за 45 минут.Журнал «Science» сообщает о прорывном методе анализа на рак поджелудочной железы.

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