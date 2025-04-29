Над KC: Deliverance 2 работала куча консультантов, чтобы никого не оскорбить, так ка...

Над KC: Deliverance 2 работала куча консультантов, чтобы никого не оскорбить, так как Даниэль Вавра боялся увольненияСооснователь Warhorse Studios и творческий директор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра появился в подкасте под названием “Insider” на YouTube и дал интервью о разработке игры, в котором рассказал, что он очень боялся, что журналисты… источник#Warhorse_Studios #YouTube.