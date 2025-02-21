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Военное обозрение

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Ростех: Партия серийных авиадвигателей ПД-14 передана для установки на импортозамещенный пассажирский самолёт МС-21

Ростех: Партия серийных авиадвигателей ПД-14 передана для установки на импортозамещенный пассажирский самолёт МС-21

Предварительно, лайнер МС-21-310 пойдет в серию в 2026 году.

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