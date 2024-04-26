Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил передать Украине ракеты Taurus тайно

Немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил Германии тайно поставить Украине крылатые ракеты Taurus, о чем написал в соцсети X.
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