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Газета.ру

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Экс-футболист Хомуха назвали хорошим вариантом для Кисляка переход в "Бешикташ"

Экс-футболист Хомуха назвали хорошим вариантом для Кисляка переход в "Бешикташ"

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал хорошим вариантом для игрока армейского клуба Матвея Кисляка переход в турецкий «Бешикташ», передает «Советский спорт».

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