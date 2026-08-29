Экс-футболист Хомуха назвали хорошим вариантом для Кисляка переход в "Бешикташ"

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал хорошим вариантом для игрока армейского клуба Матвея Кисляка переход в турецкий «Бешикташ», передает «Советский спорт».
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