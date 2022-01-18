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Вагинальный дискомфорт: причины и решения

Вагинальный дискомфорт: причины и решения

Редкая женщина может похвастаться тем, что никогда не испытывала неприятных ощущений в интимной зоне, ведь, согласно статистике, такие симптомы, как влагалищный зуд или выделения с неприятным запахом, хотя бы раз в жизни наблюдались почти у каждой.

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