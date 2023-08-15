Царьград
"Казахская элита боится России как огня": Сатановский - о страхах Астаны и национализме в Казахстане

Не секрет, что с момента начала СВО на Украине, у части общества в соседнем Казахстане обострилась русофобия, проявляющаяся в том числе в своей крайне степени - национализме.

