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Россия и Турция призвали к устойчивому прекращению огня в Персидском заливе

Россия и Турция призвали к устойчивому прекращению огня в Персидском заливе

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва и Анкара выступили с совместным призывом к устойчивому прекращению огня в зоне конфликта в Персидском заливе.

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