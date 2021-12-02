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Крым получит 58,9 млн рублей на ремонт пострадавших из-за потопа объектов ТЭК

Крым получит 58,9 млн рублей на ремонт пострадавших из-за потопа объектов ТЭК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить крымским организациям 58,9 млн рублей компенсации на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса, пострадавших из-за паводков летом 2021 года.

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