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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, как питание влияет на генетические причины бесплодия

Ученые выяснили, как питание влияет на генетические причины бесплодия

Исследователи из Мельбурнского университета на мышах выяснили, что нездоровое питание способно не только самостоятельно ухудшать фертильность, но и усиливать последствия генетических нарушений.

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