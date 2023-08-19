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Собянин сообщил об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума

Собянин сообщил об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума

Экспозиция посвящена транспорту столицы В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках Московского урбанистического форума открылась выставка «Станция Манеж», которая посвящена московской транспортной системе.

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