«Сбер» возобновил сделки по семейной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной программе составляет 20,1% при оплате комиссии застройщиком и подключению к опции «Комплексное предложение», а во всех остальных случаях — 50,1% С 16 декабря 2024 года Сбербанк возобновил проведение сделок по льготной программе «Семейная ипотека», говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.