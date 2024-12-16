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«Сбер» возобновил сделки по семейной ипотеке

«Сбер» возобновил сделки по семейной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной программе составляет 20,1% при оплате комиссии застройщиком и подключению к опции «Комплексное предложение», а во всех остальных случаях — 50,1% С 16 декабря 2024 года Сбербанк возобновил проведение сделок по льготной программе «Семейная ипотека», говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.

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